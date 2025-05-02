США умыли руки. Вашингтон отказался быть посредником между Россией и Украиной

США сняли с себя роль посредника между Россией и Украиной

Соединенные Штаты больше не намерены участвовать в переговорном процессе между Россией и Украиной в роли посредника. Об этом сообщила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге, его трансляция прошла на официальном YouTube-канале ведомства.

Чиновница объяснила, что США отказываются от активного участия в формате переговоров между сторонами и не планируют выполнять функцию координатора или модератора. Она добавила, что Белый дом не собирается регулярно направлять делегации за границу для проведения встреч или урегулирования диалога напрямую.

Брюс подчеркнула, что США по-прежнему будут оказывать поддержку усилиям по достижению мира, но уже не через прямое вмешательство в диалог между Москвой и Киевом. По ее словам, инициативу должны взять на себя сами участники конфликта.

США угрожают выйти из переговоров о завершении украинского кризиса с апреля 2025 года. Американский госсекретарь 17 апреля говорил, что Соединенные Штаты прекратят участвовать в этом процессе «в течение нескольких дней».

Трамп уже 21 апреля заявил, что надеется на заключение сделки между Россией и Украиной «на этой неделе». При этом 1 мая вице-президент Вэнс уверил, что в следующие 100 дней США будут добиваться прямого диалога Украины и России.