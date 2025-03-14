Дроны ВСУ атаковали Туапсинский НПЗ

Mash: после атаки дронов ВСУ произошел пожар на Туапсинском НПЗ

Украинские военные атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае, возник пожар на территории предприятия. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

«ВСУ атаковали Туапсинский НПЗ в Краснодарском крае. На территории предприятия пожар из-за падения обломков сбитого БПЛА», — уточнил канал.

Очевидцы сообщили, что слышали звуки пролета нескольких беспилотников, а потом прозвучало около семи взрывов. В Туапсе работают силы противовоздушной обороны.

В сочинском аэропорту ввели план «Ковер», перестав принимать и отправлять рейсы.

Ранее в Ростовской области из-за падения обломков беспилотников загорелась территория промышленного объекта. До этого в регионе отразили атаку пяти украинских дронов.

До этого генеральный штаб ВСУ подтвердил, что украинские спецслужбы совместно с воинскими подразделениями организовали массированную атаку беспилотников на российский нефтепровод «Дружба».