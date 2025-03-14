Москву атаковали беспилотниками кустарной сборки

В ночь на 14 марта ВСУ атаковали Москву беспилотниками кустарной сборки. Об этом сообщил Shot .

По данным источника Telegram-канала, при первичном осмотре обломков дронов специалисты пришли к выводу, что они были собраны из нескольких частей других БПЛА.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны уничтожили четыре летевших в направлении Москвы беспилотника. На месте падения их обломков работают спецслужбы.

На западе столицы после прилета БПЛА прогремел взрыв около одного из домов на Резервном проезде. На распространившихся в Сети кадрах видно, что вниз отлетел карниз здания.

Самая массированная атака украинских дронов на Москву с момента начала спецоперации произошла в ночь на 11 марта. В Подмосковье погибли три человека, пострадали как минимум 13.