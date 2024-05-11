«Русские города». Пушилин предложил освободить Харьков, Одессу и Днепропетровск | 360°

11 мая 2024, 15:38
«Русские города». Пушилин предложил освободить Харьков, Одессу и Днепропетровск
Пушилин: все русские города, включая Харьков и Одессу, надо освободить
Российские военнослужащие должны освободить все русские города, включая Харьков, Одессу и Днепропетровск. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Его слова привело РИА «Новости».
«Мы с 2014 года свою позицию не меняем, мы считаем, что все города, русские города, должны быть освобождены», — сказал Пушилин.
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Глава ДНР пояснил, что в этих городах живут русские люди, у многих есть родственники в России. Оставлять их украинским нацистам нельзя, добавил Пушилин.
По его словам, жители многих городов Украины были не согласны с государственным переворотом. Поэтому нужно восстановить историческую справедливость, подытожил он.
Ранее глава ДНР заявил, что президента Украины Владимира Зеленского могут отстранить от власти путем очередного переворота, режиссером которого выступит Запад.
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