«Прятались прямо в храме». ВСУ заминировали церковь в Курской области

Россиянам удалось сберечь ценности из занятой Вооруженными силами Украины сельской церкви иконы Божией Матери «Знамение» в Суджанском районе Курской области. При отступлении боевики заминировали двери здания, сообщил РИА «Новости» настоятель отец Александр.

Церковь в селе Борки сильно пострадала, ей потребуется основательный ремонт. Из пяти куполов уцелел только один, колокольня получила повреждения, центральный и запасной входы разрушены. Отец Александр сообщил, что к зиме нужно успеть законсервировать здание, чтобы в будущем, когда позволит оперативная обстановка, восстановить.

«Дело в том, что, когда село было занято ВСУ, они прятались прямо в храме, при отходе своем они заминировали входную дверь», — сказал он.

Российские бойцы вывезли либо спрятали под полом церковные ценности. Собеседник агентства сообщил, что из церкви эвакуировали, например, Евангелие возрастом 249 лет.

Житель Курской области Александр Денисов рассказал, как чуть не попал в плен во время нападения ВСУ. По его словам, боевики находились под действием наркотиков.