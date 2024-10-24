ВСУ при отступлении из села в Курской области заминировали двери храма

Украинские боевики заминировали двери храма при отступлении из села Борки Курской области. Об этом ТАСС рассказал отец Александр, настоятель церкви иконы Божией Матери «Знамение».

Священнослужитель отметил, что в результате действий ВСУ храм получил существенные повреждения, однако разграблен не был.

«Сейчас сложно оценивать повреждения. Мы знаем, что очень много работы. Из пяти там остался только один купол. Думаю, сейчас он тоже поврежден», — рассказал отец Александр.

Предварительно, в результате действий ВСУ разбиты входная группа, двери, крыша и колокольня.

Минобороны 24 октября сообщило, что в Курской области приступили к выполнению боевых задач добровольческие отряды «БАРС-Курска». В подразделении служат выходцы из этого региона, в основном из Кореневского района. Многие из них сами пострадали от националистов.