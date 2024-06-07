Призывной возраст на Украине будут снижать по принуждению США

Путин: Украина будет снижать мобилизационный возраст по требованию США

Bocharov Denis
Фото: Bocharov Denis/Global Look Press

Киевский режим продолжит снижать мобилизационный возраст по требованию США. Об этом во время пленарной сессии на ПМЭФ-2024 сказал президент России Владимир Путин.

«На Украине мы видим эту принудительную мобилизацию. Безусловно, ее возраст в будущем будет снижаться. Из украинских источников нам достоверно известно, что условием продолжения поддержки американцы поставили снижение этого возраста мобилизации», — отметил он.

Глава государства констатировал, что из-за этой меры число потерь среди военных на Украине лишь увеличится.

Ранее стало известно, что боевики ВСУ стали чаще пытаться форсировать Днепр около поселка Днепряны. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что территория хорошо просматривается, поэтому командование противника гонит людей на явную гибель.

Военный эксперт Алексей Живов заявлял, что на Украине среди наемников много поляков.

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