Призванных в ВСУ заключенных заставили принять неизвестные таблетки

Боевики Вооруженных сил Украины раздавали неизвестные таблетки экс-заключенным, которых призвали в армию. Об этом РИА «Новости» сообщил пленный Роман Дубовик.

Он отбывал пятилетний срок за кражу, после чего подписал контракт с ВСУ и сдался в плен. По его словам, в расположении бойцам дважды в день давали какие-то препараты.

«Да, построение, все — проходят (ВСУ — прим. ред.), выдают таблетки и стоит, смотрит (проверяющий — прим. ред.)», — рассказал Дубовик.

Принимавшие таблетки сослуживцы заявили о полном «подавлении личности».

Дубовик также сообщил, что в ВСУ цинично называли «психологами» тех, кто пытал сослуживцев, несогласных с условиями содержания.