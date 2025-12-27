ВСУ называли занимающихся пытками солдат «психологами»

В ВСУ цинично называли «психологами» солдат, которые пытали сослуживцев, несогласных с условиями содержания. Об этом РИА «Новости» рассказал пленный Роман Дубовик.

Военнослужащий рассказал, что вступил в ряды ВСУ, подписав контракт во время отбывания тюремного срока за кражу. По его словам, бывших заключенных и дезертиров разместили в старом пионерском лагере в Чугуевском районе под Харьковом, где были очень плохие условия содержания.

«Если что-то против говоришь, они тебя вызывают. Есть такой „психолог“. Приезжает „психолог“, забирает тебя, садят в машину, вывозят тебя, привязывают к дереву, отбивают все потроха», — объяснил пленный.

Он добавил, что мобилизованных не только били, но и угрожали им изнасилованием палкой, что и происходило с некоторыми.

Ранее в подконтрольном ВСУ Херсоне военкомы территориальных центров комплектования, вооруженные автоматами, начали вламываться в частные дома и грабить их. Если в помещениях находились мужчины, то их насильно увозили.