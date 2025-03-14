США убедились в полном разгроме ВСУ в Курской области, поэтому президент страны Дональд Трамп попросил пощадить сдавшихся украинских военных. Об этом в комментарии RT заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

«Призыв Трампа сохранить жизни украинским боевикам, вторгшимся в Курскую область, безусловно, говорит о том, что США, по сути, признали победу России и полный разгром группировки ВСУ под Курском», — сказал он.

По словам Слуцкого, глава киевского режима Владимир Зеленский должен признать поражение в Курской области и отдать ВСУ приказ сдаться. От его решений зависят жизни украинцев, добавил депутат.

Трамп ранее в разговоре с Путиным попросил пощадить подразделения ВСУ в Курской области. В ответ президент России заявил, что украинские военные должны получить приказ от руководства сложить оружие. При таком развитии событий им будет гарантирована жизнь и достойное обращение.