Приверженца украинского национализма поймали в Челябинске

В Челябинске задержали сторонника украинских националистических идей, который к тому же пытался подкупить сотрудника службы безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Подозреваемый придерживался радикальных взглядов и умышленно разместил в Telegram экстремистские материалы, осознавая, что они представляют угрозу для общества. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к экстремистской деятельности».

Затем, стремясь избежать уголовной ответственности, злоумышленник предложил сотруднику службы безопасности фальсифицировать полученные доказательства его незаконной деятельности в обмен на денежное вознаграждение.

В отношении мужчины возбудили еще одно уголовное дело за дачу взятки должностному лицу и заключили под стражу. Все материалы передали в суд.

Ранее сотрудники ФСБ задержали украинского агента, готовившего террористические акты в Брянской, Тульской и Белгородской областях. В загородном доме он оборудовал лабораторию для производства взрывчатых веществ и собрала там самодельные устройства.