ФСБ задержала украинского агента, готовившего теракты в трех регионах

Оперативники ФСБ задержали в Калужской области украинского агента, который готовил бомбы для совершения террористических актов в трех регионах России. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

В ФСБ уточнили, что задержанный 1976 года рождения собирал самодельные взрывные устройства в интересах украинских спецслужб. Он планировал теракты в Тульской, Брянской и Белгородской областях.

Украинские спецслужбы завербовали фигуранта еще в октябре прошлого года. В загородном доме он оборудовал лабораторию для производства взрывчатых веществ.

Собранные бомбы он передавал другим агентам через тайники, злоумышленники намеревались подорвать газораспределительную подстанцию в Туле и офисы двух энергетических компаний в Брянске. Эти преступления в итоге удалось предотвратить.

На допросе обвиняемый признался, что готов взрывчатку за деньги от украинских спецслужб. В ходе обыска у него изъяли готовое взрывное устройство массой 4,8 килограмма, пистолет Макарова, оружие времен Великой Отечественной войны, смартфон для связи с украинскими спецслужбами, ноутбук и сим-карты. Против фигуранта завели уголовное дело.

Ранее ФСБ поймала россиянина, собиравшего данные об оборонном заводе для ГУР Украины.