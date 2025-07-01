Трамп: США следят за продвижением ВС России в Сумской области

Президент США Дональд Трамп прокомментировал продвижение российских войск в Сумской области. Он заявил, что пристально следит за ситуацией, сообщило Reuters .

«Посмотрим, что произойдет дальше, я пристально за этим слежу», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер выразил уверенность, что президент России Владимир Путин стремится урегулировать конфликт на Украине.

Ранее Генштаб ВСУ признал потерю контроля над частью Сумской области. Судя по обновленным данным на карте, украинская армия не контролирует районы Водолаги, Басовка, Локня, Новенькое и Беловоды, сообщал RT.

Элитные подразделения ВСУ несут тяжелые потери в Сумской области из-за нехватки солдат. Украинское руководство решило использовать спецназ в качестве пехоты из-за дефицита личного состава.