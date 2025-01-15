«Пришлось собрать вещи и всем уехать». Житель Курской области дал показания следователю

Жители Курской области, уехавшие из-за боевых действий, продолжают давать показания следователям. На этот раз в распоряжении 360.ru оказался рассказ жителя Кореневского района, уже два месяца находящегося с семьей в Тверской области.

«Позвонили друзья, знакомые. Сказали, что [ВСУ] заходят, что уже все, на этой территории ведутся открытые бои. В связи с этим пришлось собрать вещи и всем уехать», — рассказал он следователю.

Мужчина добавил, что лично не видел обстрелов и воинских преступлений ВСУ.

Другой житель региона рассказал, что украинские военные в Курской области поджигали дома, в том числе его собственный, закидывали гранаты в подвалы, и прямо у него на глазах расстреляли мирного жителя. Он добавил, что не узнал язык, на котором общались боевики, поэтому не исключил, что это были наемники.