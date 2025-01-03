Вторгшиеся в Курскую область украинские военнослужащие расстреливали мирных жителей и поджигали жилые дома. Об этом военному следователю рассказал житель приграничного курского села, видео опроса оказалось в распоряжении ТАСС .

По словам мужчины, украинские военные поджигали здания, а также закидывали гранаты в сараи и подвалы жилых домов. По его словам, бойцы ВСУ подожгли и его дом.

Он добавил, что не узнал язык, на котором боевики общались, поэтому не исключил, что это могли быть наемники.

Мужчина также рассказал об убийстве мирного жителя, которое произошло у него на глазах. По его словам, он и его знакомый спрятались под кровать и диван в комнате, чтобы не попасться на глаза бойцу ВСУ. В это время третий мужчина остался на месте.

«И вот украинский военный заходит в комнату, я вижу только, что он ствол автомата навел, мужчина что-то пытался сказать, ну даже и слово, можно сказать, не сказал — и автоматная очередь по нему», — вспомнил он.

Собеседник следователя предположил, что мужчина пытался сказать, что он гражданский, а не военный, но не успел.

Ранее беженец из Часова Яра рассказал, что польские наемники, воюющие на стороне ВСУ, занимались мародерством в ДНР.