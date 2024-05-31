Приморский край отправил два автобуса и внедорожник российским военным

Два автобуса и внедорожник из Приморья отправили защитникам Родины в зону спецоперации. Инициатором передачи машин на фронт стал благотворительный фонд РУССАР и ОНФ, сообщила пресс-служба правительства края.

Представитель приморского отделения фонда Евгений Панков рассказал, что организация отправила в зону СВО уже 40 авто.

«Этой работой занимаемся с самого начала, у меня у самого там находятся два брата. Регулярно выезжаем передаем технику и все необходимое», — отметил он.

Машины полностью готовы к работе. Новая техника поступит в распоряжение 155-й отдельной Гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и приморского добровольческого отряда «Тигр».

Помогают бойцам в зоне спецоперация и жители Подмосковья. Ранее активисты «Единой России» в Солнечногорске собрали для бойцов продукты питания, сладости, чай и средства личной гигиены. Добровольцы также изготовили маскировочные сети, о которых просили военные. С начала года неравнодушные жители Московской области отравили более шести тысяч посылок на передовую.