Активисты «Единой России» в Солнечногорске собрали гумпомощь для бойцов СВО

Актив и сторонники местного отделения партии «Единая Россия» продолжают собирать гуманитарную помощь для отправки в зону проведения специальной военной операции. В этот раз военнослужащим отправили маскировочные сети, продукты питания и средства личной гигиены.

В Центр объединения гражданских инициатив «Единые» обратилась председатель Солнечногорского отделения Всероссийского общества инвалидов Лариса Альбицкая. Ей поступил срочный запрос на маскировочные сети для бойцов на передовой. Местная общественная приемная партии «Единая Россия» связалась с добровольческим объединением «Солнечногорские покрова» и волонтеры в короткие сроки изготовили необходимые маскировочные сети.

«Хочу сказать большое спасибо секретарю первичного отделения „Почтовая“ Галине Аджян и Оксане Мартыновой, руководителю общественного объединения „Солнечногорские покрова“, которые в самые короткие сроки откликнулись на просьбу и помогли в ее осуществлении. Сегодня особенно важно оставаться едиными», — отметил руководитель местной общественной приемной партии «Единая Россия» Артем Жаров.

Актив и сторонники местного отделения партии и молодогвардейцы также передали бойцам продукты питания, сладости, чай и средства личной гигиены.

«Мы прекрасно понимаем, что в зоне проведения специальной военной операции важна любая помощь. Потребность в маскировочных сетях велика как никогда. Линия фронта движется вперед и сохранение личного состава и боевой техники — наиважнейшая задача. Конечно, когда к нам поступил запрос, мы не смогли остаться в стороне», — рассказала руководитель общественного объединения «Солнечногорские покрова» Оксана Мартынова.

В Солнечногорске для участников спецоперации и членов их семей действует ряд мер господдержки, в их числе и компенсация части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил орден Мужества военнослужащей из Истры.

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