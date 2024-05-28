Жители Подмосковья бесплатно отравили более 6 тысяч посылок в зону СВО с января

Жители Подмосковья могут бесплатно отправить посылку в зону СВО. С начала года туда отвезли более 6,5 тысячи грузов.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, бесплатно отправить посылку можно в отделениях Почты России. Один человек может принести несколько грузов. При сдаче необходимо продемонстрировать содержимое и убедиться, что его масса не превышает 10 килограммов.

«В адресной строке необходимо указать фамилию, имя и отчество адресата, а также номер войсковой части и адрес: индекс — 103400, город — Москва. Посылка будет направлена в логистический центр Почты России, после чего ее передадут представителям Министерства обороны Российской Федерации, которые обеспечат доставку до конечного получателя», — пояснили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награду военнослужащей из Истры. Девушка с позывным Ураган вместе с сослуживцами из отряда добровольцев БАРС получила орден Мужества.

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