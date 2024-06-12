Прилет зафиксировали на заводе по ремонту техники ВСУ в Днепропетровской области

Прилет зафиксировали в Новомосковске Днепропетровской области в районе завода, где ремонтируют украинскую военную технику. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Атака произошла в 01:45.

«Удар был слышен в стороне Новомосковского трубного завода», — констатировал Лебедев.

Он добавил, что на территории предприятия много складских помещений. О том, что на заводе ремонтируют технику ВСУ, а в одном из цехов даже производят детали для ракет и собирают беспилотники, не раз сообщало сопротивление. У цеха есть своя подстанция, отметил Сергей Лебедев.

В ночь на 12 июня взрывы раздались в Киеве и Сумах. Позже стало известно, что в Киевской области случился пожар на промышленном объекте, а также фиксировались повреждения автозаправочной станции и складского помещения. Огонь приехали тушить свыше 100 спасателей.