Пожар произошел на промышленном объекте под Киевом

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После ночных взрывов в Киевской области стало известно о пожаре на промышленном объекте. Информацию опубликовал глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в Telegram-канале.

«Зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах области, в частности, в одном из районов произошел пожар на промышленном объекте», — рассказал он.

По данным Кравченко, на месте работают более 100 спасателей. Для тушения применяются 30 спецмашин. Он также сообщил о повреждениях автозаправочной станции и складского помещения.

Взрывы в ночь на 12 июня раздавались в Киеве и Сумах. В столице Украины объявляли воздушную тревогу. По данным на 08:50, сирены не звучат ни в одном регионе страны.

Целями ВС России на Украине остаются исключительно объекты военного управления и оборонной промышленности и связанные с ними объекты энергетической инфраструктуры.

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