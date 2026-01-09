Прилет, предположительно, «Орешника» по Львову попал на видео

В южной части Львова прозвучало несколько взрывов. В местных пабликах предположили, что по городу ударили баллистической ракетой «Орешник». Момент взрыва попал на видео.

Достоверность видео неизвестна, официального подтверждения не поступали.

Российские военкоры отметили, что скорость прилета и форма вспышки может действительно свидетельствовать о прилете «Орешника». Военкор Юрий Котенок уточнил, что взрыв зафиксировали в районе населенного пункта Стрый в Львовской области, удар произвели по железнодорожной инфраструктуре и объектам военной логистики.

В телеграм-канале «Русский инженер» пояснили, что вспышка в виде молнии, которая видна на кадрах записи — это плазменный кокон, образующийся вокруг гиперзвукового блока баллистической ракеты средней дальности «Рубеж», Р-26, которую называют «Орешник». Также авторы канала пояснили, почему в ракете этого типа нет взрывчатки.

«При скорости выше пять-шесть Махов, запас энергии в железяке больше чем запас энергии во взрывчатке, которую можно засунуть в эту БЧ. <…> Материал БЧ при резком торможении нагревается настолько, что частично превращается в плазму <…>, получается эффект взрыва, осколочное поле из очень скоростных капель материала, которые выступают как микрокумулятивные струи, направленные в сторону полета», — отметили эксперты.

Военные эксперты также отметили, что удар похож на испытания БРСД «Орешник» в 2024 году.

Вечером 8 января президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что российские войска могут нанести мощный массированный удар по инфраструктуре Украины в ближайшее время. Спустя несколько часов в Киеве раздалась серия взрывов, следом такие же сообщения начали поступать из Львова.