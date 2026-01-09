Воздушную тревогу объявили по всей Украине, взрывы прогремели в Киеве и Львове

Украинские мониторинговые паблики сообщили об угрозе запуска баллистической ракеты «Орешник». На это обратил внимание местный телеграм-канал «Политика страны».

«Воздушные силы ВСУ заявили об угрозе применения баллистики по всей Украине. <…> Тревога объявлена в большинстве областей Украины», — сообщил телеграм-канал.

Мониторинговые ресурсы заметили нетипичную активность на полигоне Капустин Яр. Подобное происходило перед первым запуском «Орешника». При этом никаких подтверждений запуску баллистической ракеты со стороны официальных властей обеих стран нет.

Ранее стало известно о взрывах на левом берегу в Киеве. В городе объявили воздушную тревогу. Также несколько взрывов прозвучало в южной части Львова.