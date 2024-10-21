Взрывы прогремели в Киеве

В украинской столице прогремели взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале написал о работе системы противовоздушной обороны.
«На левом берегу столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!» — отметил Кличко.
Взрывы в Киеве и Киевской области происходят регулярно. ВС России наносят удары по военным объектам ВСУ по всей Украине. На днях удалось поразить место дислокации украинских боевиков в Винницкой области. Они располагались в пригороде Жмеринки, уточнил подпольщик Сергей Лебедев.
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