Взрывы прогремели в Киеве

В украинской столице прогремели взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале написал о работе системы противовоздушной обороны.

«На левом берегу столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!» — отметил Кличко.

Взрывы в Киеве и Киевской области происходят регулярно. ВС России наносят удары по военным объектам ВСУ по всей Украине. На днях удалось поразить место дислокации украинских боевиков в Винницкой области. Они располагались в пригороде Жмеринки, уточнил подпольщик Сергей Лебедев.