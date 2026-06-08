Прилепин пока не будет продлевать контракт с Добровольческим корпусом

Писатель и военнослужащий Захар Прилепин рассказал, что пока не будет продлевать истекающий контракт с Добровольческим корпусом. Об этом он сам рассказал в интервью ТАСС .

Он сообщил, что после покушения в 2023 году имеет категорию «ограниченно годен», поэтому не смог продолжить службу в Росгвардии, а в Добровольческом корпусе не такие строгие требования. Контракт в этой структуре можно заключить на полгода или год.

«Там основной состав — добровольцы Донбасса, которые не могут попасть либо не хотят заходить в Росгвардию или в Министерство обороны в качестве кадровых военных», — объяснил Прилепин.

Ранее он рассказал, что получил новую работу в Санкт-Петербурге и теперь чаще будет бывать там.