Писатель Захар Прилепин рассказал, что займется преподаванием в Санкт-Петербурге

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин, известный своими проектами в Нижегородской области, сообщил НИА «Нижний Новгород» о начале преподавательской деятельности в Санкт-Петербурге. Это заявление было сделано перед запуском пятого сезона молодежного проекта «Лидеры Нижегородской области» 4 июня.

Ранее, на Книжном салоне в Петербурге, Прилепин намекал на перемены в своей карьере, но не раскрывал детали. Новая работа писателя будет связана с гуманитарными проектами и образованием. Он отметил, что все его занятия вне СВО направлены на повышение культурного уровня общества.

Несмотря на новую работу в Северной столице, Прилепин подчеркнул, что его корни остаются в Нижнем Новгороде, где он реализует несколько инициатив, включая лагерь военной подготовки «Сталь» и культурный центр «Пешков». В Москве у него также есть несколько проектов.