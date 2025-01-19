Украинские националисты получили приказ убивать русскоязычных гражданских, что стало отражением стратегии руководства киевского режима. На это в Telegram-канале указал посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

«Пленные украинские боевики свидетельствуют о том, что командира дал им приказ расправляться со всеми русскоязычными гражданским населением, в том числе женщинами», — написал он.

Мирошник отметил, что национальность в этом случае для боевиков не имеет решающего значения, речь идет именно про русскоязычных людей.

«Приказ командования — отражение стратегии верховного главнокомандующего и политического руководства страны. Это прямое доказательства реализуемой киевским режимом политики геноцида по языковому принципу: Убей русскоязычного!» — добавил посол.

Ранее Мирошник упрекнул Запад в игнорировании издевательств ВСУ над стариками в Суджанском районе.