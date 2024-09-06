Украинское руководство обрекло боевиков ВСУ на гибель в Угледаре, не желая их эвакуировать. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала .

«Не похоже, что на данный момент у украинцев есть какой-либо план попытаться вывести своих солдат из Угледара, чем, на мой взгляд, их приговорили к смерти при таком развитии событий», — сказал он.

Меркурис уточнил, что бойцам российской армии постепенно удается занять все населенные пункты рядом с этим городом. Вскоре украинские военные окажутся в ловушке, отрезанными от снабжения.

Аналитик добавил, что киевские власти и командование ВСУ, как обычно, пожертвуют остатками личного состава в Угледаре.

«На мой взгляд, это безжалостно и необъяснимо», — заключил Меркурис.

Ранее российские бойцы взяли под контроль Журавку в Донецкой Народной Республике. Село расположено к северо-востоку от Селидова между Гродовкой и Новогродовкой.