Приговор 58-летней жительнице Севастополя за госизмену вступил в силу

Приговор суда по делу о государственной измене против 58-летней жительницы Севастополя Оксаны Сенеджук вступил в силу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Согласно материалам дела, женщина с 2023 года контактировала с представителем украинской военной разведки и передавала ему информацию, где находятся объекты Черноморского флота.

В декабре Сенеджук приговорили к 15 годам лишения свободы, штрафу в 200 тысяч рублей и ограничению свободы еще на год. Она подавала апелляции, однако приговор остался неизменным.

Ранее двоих жителей Севастополя обвинили в государственной измене. По данным следствия, один из них собирал разведданные о местах дислокации в городе вооружения и военной техники, а другой — о позициях ПВО. Если суд признает их виновными, обоим грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.