Двоих жителей Севастополя арестовали по подозрению в госизмене

В Севастополе двух местных жителей подозревают в государственной измене. Против них возбудили уголовные дела, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Одного из подозреваемых — 53-летнего мужчину — завербовал сотрудник СБУ через Telegram.

«По заданию СБУ мужчина изъял из тайника на территории городского кладбища мобильный телефон для организации конспиративной связи с представителями иностранной спецслужбы», — отметили в пресс-службе.

Установлено, что севастополец собирал разведывательные данные о местах дислокации вооружения и военной техники в городе для определения подходящих целей для нанесения огневого удара.

Второго задержанного, 51-летнего жителя города, завербовал разоблаченный агент СБУ. Мужчина собирал и передавал данные о позициях ПВО Вооруженных Сил России. Эту информацию иностранная разведка использовала для ракетных ударов.

«Кроме того, мужчина хранил по месту жительства компоненты самодельного взрывного устройства: два брикета взрывчатого вещества иностранного производства на основе гексогена общей массой более одного килограмма, электродетонатор и радиоуправляемое исполнительное устройство», — добавили в ФСБ.

Следственный отдел УФСБ России по Крыму и Севастополю возбудил уголовные дела против двух мужчин по статье «Государственная измена». Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее трех жителей Крыма отправили в колонию за госизмену. Они собирали и передавали украинским спецслужбам данные о местонахождении личного состава и военной техники подразделений ВС России, о координатах установки ПВО, расположении военных кораблей.