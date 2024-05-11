Причиной нового пакета помощи Украине назвали страх перед продвижением России | 360°

Спецоперация 11 мая 2024, 13:05 Причиной нового пакета помощи Украине назвали страх перед продвижением России NYP: новый пакет помощи США для Украины связан со страхом перед продвижением РФ РИА «Новости»

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Отправление очередного транша американской помощи Украине связано со страхом перед продвижением ВС России. Об этом сообщила газета The New York Post.

О выделении Киеву пакета военной помощи на 400 миллионов долларов стало известно накануне, 10 мая.

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По данным NYP, ВСУ должны обеспечить ракетами класса «земля-воздух», артиллерийскими снарядами и другим оружием и оборудованием для «сдерживания российского наступления».

Новый транш стал уже 57-й по счету партией военного оборудования, которое передали Киеву из запасов американского Минобороны, начиная с августа 2021 года, отметили авторы материала.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее успел заявить, что стране нужны реальные поставки оружия, а не анонсирование новых пакетов помощи.