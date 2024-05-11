Причиной нового пакета помощи Украине назвали страх перед продвижением России | 360°

11 мая 2024, 13:05
Причиной нового пакета помощи Украине назвали страх перед продвижением России
NYP: новый пакет помощи США для Украины связан со страхом перед продвижением РФ
Отправление очередного транша американской помощи Украине связано со страхом перед продвижением ВС России. Об этом сообщила газета The New York Post.
О выделении Киеву пакета военной помощи на 400 миллионов долларов стало известно накануне, 10 мая.
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По данным NYP, ВСУ должны обеспечить ракетами класса «земля-воздух», артиллерийскими снарядами и другим оружием и оборудованием для «сдерживания российского наступления».
Новый транш стал уже 57-й по счету партией военного оборудования, которое передали Киеву из запасов американского Минобороны, начиная с августа 2021 года, отметили авторы материала.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее успел заявить, что стране нужны реальные поставки оружия, а не анонсирование новых пакетов помощи.
США
Россия
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Специальная военная операция РФ на Украине
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