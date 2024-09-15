При уничтожении украинского дрона в Рязанской области никто не пострадал

При уничтожении беспилотника над Рязанской областью никто не пострадал. Информацию об этом опубликовал в своем Telegram-канале губернатор региона Павел Малков.

«Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанской области уничтожен БПЛА. Пострадавших и материального ущерба нет», — подчеркнул он.

О ликвидации беспилотника самолетного типа над регионом около 07:30 ранее сообщило Минобороны.

Также в ведомстве отмечали, что в течение минувшей ночи ВСУ попытались совершить несколько террористических атак с применением дронов по объектам на территории России.

Дежурные средства ПВО, по данным министерства, уничтожили в общей сложности 29 БПЛА, 15 из них сбили над Брянской областью, пять — над Курской, четыре — над Смоленской, два — над Орловской и по одному — над Белгородской, Калужской, и Ростовской.