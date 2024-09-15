Украинский беспилотник сбили над Рязанской областью

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Рязанской областью утром 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Около 07.30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — передали в оборонном ведомстве.
Пострадавших и «материального ущерба» нет, написал в своем Telegram-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.
Ночью российские системы противовоздушной обороны сбили 29 украинских дронов над семью регионами. Больше всего беспилотников ликвидировали в Брянской области — 15 БПЛА. Обошлось без жертв и разрушений.
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