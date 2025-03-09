Дрон ВСУ ударил по больнице и вышке связи в Каменке-Днепровской

Украинский беспилотник атаковал больницу и неработающую вышку сотовой связи в Каменке-Днепровской Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в администрации муниципального округа.

БПЛА ударили по медучреждению в период с 01:00 по 05:00 по московскому времени. Всего зафиксировали четыре атаки, предположительно, дронов-камикадзе. В результате осколочные повреждения получили фасад хирургического отделения, приемный покой, аптека и автомобиль.

Около 10:00 на территории района электрических сетей ВСУ атаковали вышку.

«В результате атаки повреждена нерабочая вышка сотовой связи», — сообщили в администрации.

В центре города обнаружили неразорвавшийся боеприпас. На место выехали взрывотехники.

Минувшей ночью над российскими регионами сбили 88 украинских беспилотников. Больше всего БПЛА уничтожили в Белгородской области — 52 устройства.