При падении беспилотника в Ступине никто не пострадал

Глава Ступина Мужальских: на месте падения БПЛА работают экстренные службы

Фото: РИА «Новости»

При падении беспилотника в городском округе Ступино никто не пострадал. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Мужальских в своем Telegram-канале.

«Сегодня в округе силами ПВО отражена атака беспилотника. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сбитый дрон летел в направлении столицы.

В конце мая осколки беспилотника, упавшего в Балашихе, ранили двоих мужчин.

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