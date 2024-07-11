При падении беспилотника в Ступине никто не пострадал

При падении беспилотника в городском округе Ступино никто не пострадал. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Мужальских в своем Telegram-канале.
«Сегодня в округе силами ПВО отражена атака беспилотника. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб», — написал он.
Утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сбитый дрон летел в направлении столицы.
В конце мая осколки беспилотника, упавшего в Балашихе, ранили двоих мужчин.
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