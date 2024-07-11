В Подмосковье сбили беспилотник, летевший на столицу

Собянин: беспилотник сбили в Ступинском округе Московской области

Фото: РИА «Новости»

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Ступинском городском округе Подмосковья. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны в Ступинском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал он.

По словам градоначальника, на место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее, 10 июля, ПВО России уничтожили два беспилотника ВСУ в небе над Белгородской и Воронежской областями. Как отметили в Минобороны РФ, украинские военные пытались совершить террористическую атаку на российские объекты. По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, после падения обломков БПЛА никто не пострадал.

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