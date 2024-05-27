Осколки сбитого БПЛА в Балашихе задели двух мужчин

Глава Балашихи Юров: осколки БПЛА ранили двух мужчин, угрозы для жизни нет

Фото: РИА «Новости»

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева выехал на место падения обломков сбитого БПЛА. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Осколки задели двух мужчин. Одному из них оказали медпомощь на месте. Второго пострадавшего госпитализировали — угрозы для жизни нет. Юров призвал население соблюдать спокойствие и доверять информации из официальных источников.

На месте ЧП продолжают работать спецслужбы, добавил глава Балашихи.

«Обломки повредили жилой дом, в котором находились пожилая пара, их дочь и внучка. К счастью, никто не пострадал», — подчеркнул Юров.

Воробьев ранее сообщил, что средства ПВО сбили беспилотник, обломки которого упали на частный дом. Губернатор Подмосковья также пообещал оказать помощь в восстановлении здания.

Ягоды не по карману. Майские морозы лишат россиян фруктов и овощей?

Новый российский коллайдер NICA. Воробьев рассказал Путину и Мирзиееву о развитии ОИЯИ

«Семейный праздник робототехники». В подмосковном Технолицее прошел фестиваль программистов

Протест на короткой дистанции. Что ждет Пашиняна

Фейк: в новых регионах России стали насаждать «цифровое рабство»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте