Осколки сбитого БПЛА в Балашихе задели двух мужчин

Глава Балашихи Юров: осколки БПЛА ранили двух мужчин, угрозы для жизни нет

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева выехал на место падения обломков сбитого БПЛА. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

Осколки задели двух мужчин. Одному из них оказали медпомощь на месте. Второго пострадавшего госпитализировали — угрозы для жизни нет. Юров призвал население соблюдать спокойствие и доверять информации из официальных источников.

На месте ЧП продолжают работать спецслужбы, добавил глава Балашихи.

«Обломки повредили жилой дом, в котором находились пожилая пара, их дочь и внучка. К счастью, никто не пострадал», — подчеркнул Юров.

Воробьев ранее сообщил, что средства ПВО сбили беспилотник, обломки которого упали на частный дом. Губернатор Подмосковья также пообещал оказать помощь в восстановлении здания.