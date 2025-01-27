На газопроводе в Грайвороне произошла утечка после атаки беспилотника ВСУ

Осколки сброшенного с дрона ВСУ взрывного устройства повредили газопровод в городе Грайворон. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Аварийные бригады устранили утечку газа, подчеркнул глава региона. Кроме того, в городе зафиксировали локальные повреждения линии электропередачи, в домах некоторых местных жителей пропал свет.

Также в одном из частных домов выбило стекла, продолжил губернатор. По предварительным данным, никто не пострадал.

Сотрудники оперативных и аварийных служб начнут восстановительные работы в Грайвороне после согласования с Минобороны.

В ночь на понедельник средства ПВО перехватили и ликвидировали 32 украинских беспилотника над несколькими регионами России.

Накануне в акватории Черного моря военные уничтожили два безэкипажных катера ВСУ.