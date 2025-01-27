На газопроводе в Грайвороне произошла утечка после атаки беспилотника ВСУ
Гладков: осколки взрывного устройства ВСУ перебили газопровод в Грайвороне
Осколки сброшенного с дрона ВСУ взрывного устройства повредили газопровод в городе Грайворон. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Аварийные бригады устранили утечку газа, подчеркнул глава региона. Кроме того, в городе зафиксировали локальные повреждения линии электропередачи, в домах некоторых местных жителей пропал свет.
Также в одном из частных домов выбило стекла, продолжил губернатор. По предварительным данным, никто не пострадал.
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