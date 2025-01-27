Более 30 беспилотников сбили над территорией России за ночь

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 15 беспилотников сбили над территорией Воронежской области, 11 — над Белгородской, четыре — над Курской, а также по одному над Тверской и Орловской областями.

Днем ранее российские военнослужащие ликвидировали два украинских безэкипажных катера в Черном море, направлявшиеся в сторону Крыма. Огневые средства сил Черноморского Флота поразили двигавшиеся к полуострову цели.

Также утром 27 января частный дом получил повреждения после атаки БПЛА в Белгородской области. Локальные повреждения получили линии электропередачи, некоторые жители в городе остались без света, отмечал губернатор региона Вячеслав Гладков.