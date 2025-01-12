При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мэр Приходько: мирный житель пострадал при сбросе взрывчатки с БПЛА

Мирный житель пострадал при сбросе взрывчатки с украинского беспилотника в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале .

«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВСУ по улице Интернациональной ранен мирный житель Горловки», — написал он.

Позже он добавил, что Никитовский район Горловки находится под обстрелами украинских боевиков. В зоне повышенной опасности — жилой массив «Комсомолец», поселок шахты «19/20», поселок шахты имени Гагарина, Автодром, поселки Кирова и Химик.

Ранее ВСУ подорвали водителя автобуса в Горловке. Также украинские боевики с помощью дрона атаковали поселок городского типа Пантелеймоновка в Ясиноватском районе. Ранения получил мирный житель. До этого от удара украинских БПЛА пострадали шесть жителей Горловки и Дзержинска.