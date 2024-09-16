При обстреле Белгорода пострадали 8 человек. Одна женщина в крайне тяжелом состоянии
Гладков: 8 человек пострадали при обстреле Белгорода утром 16 сентября
Восемь мирных жителей пострадали при обстреле Белгорода утром 16 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«По предварительным данным, ранены 8 мирных жителей. Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, у остальных ранения средней тяжести», — написал он.
Пострадавших доставили в медицинские учреждения Белгорода. В результате обстрела огнем охватило более 15 машин и полностью сгорел частный дом. Открытое горение ликвидировали. Жильцы частного дома чудом не пострадали. Во время сирены они укрылись в ванной. Когда начался пожар, им на помощь подоспели соседи.
Всего в 21 многоквартирном доме Белгорода повреждено остекление. На территории четырех частных домов выбило окна, посекло кровли и фасады, поврежден газопровод.