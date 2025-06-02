При налете беспилотников в Рязанской области никто не пострадал

Над Рязанской областью перехватили 11 беспилотников. В результате атаки никто не пострадал, заявил в Telegram-канале глава региона Павел Малков.

«Минувшей ночью силами ПВО и РЭБ над Рязанью уничтожено 11 беспилотников. Пострадавших нет», — сообщил губернатор.

Малков отметил, что сотрудники оперативных служб быстро выполнили свои задачи.

На данный момент профильные ведомства занимаются оценкой материального ущерба, по результатам которой Малкову представят предложения по ликвидации последствий.

В пресс-службе Минобороны сообщили, что в период с 20:10 1 июня до 02:00 2 июня силы противовоздушной обороны сбили 162 беспилотника ВСУ над российскими регионами. Больше всего дронов перехватили над Курской областью — там специалисты ликвидировали 57 аппаратов.

При атаке дронов в Лебедянском районе Липецкой области один местный житель получил ранение.