Над Россией сбили более 160 беспилотников со вчерашнего вечера

В период с 20:10 1 июня до 02:00 2 июня силы противовоздушной обороны уничтожили 162 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов ликвидировали над Курской областью – 57, над Белгородской – 31, Липецкой - 27, Воронежской – 16, по 11 над Брянской и Рязанской областями.

Также шесть дронов сбили в Орловской области, два – над Крымом и один над Тамбовской областью.

Ранее губернатор Воронежской области сообщил, что из-за падения обломков сбитых дронов в одном из населенных пунктов повредилось остекление в нескольких частных домах. Также пострадали ряд автомобилей. Раненых нет.

Кроме того, во время падения фрагментов БПЛА на линию электропередачи оборвался высоковольтный провод на трассе М-4 «Дон». Из-за этого пришлось перекрыть небольшой участок дороги.