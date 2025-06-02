Один человек пострадал при атаке БПЛА в Липецкой области

Артамонов: в Липецкой области при атаке БПЛА пострадал человек

При атаке дронов в Лебедянском районе Липецкой области пострадал один человек, угрозы его жизни нет, ранение легкое. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

По его словам, над Липецкой областью ночью всего средства противовоздушной обороны сбили 27 беспилотников.

«Пострадал один человек в Лебедянском районе. Угрозы жизни нет, ранение легкое. Жертв нет», — написал губернатор.

Артамонов добавил, что при падении БПЛА в Лебедяни осколки дронов задели два дома и повредили остекление жилых объектов.

«Одну семью разместили в гостинице, другая временно переехала к родственникам. Окажем помощь в восстановлении, дал главе района соответствующие поручения», — заключил он.

«Одна семья временно переехала к родственникам, другую разместили в гостинице. Помощь в восстановлении окажем. Соответствующие поручения главе района даны», — подчеркнул он.

Всего над Россией за ночь сбили более 160 беспилотников со вчерашнего вечера.