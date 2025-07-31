Сегодня 08:30 При массированном налете БПЛА в Воронежской области нет пострадавших Фото: РИА «Новости»
Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы в течение ночи ликвидировали 10 украинских беспилотников над Воронежем и шестью районами области, никто не пострадал. Об этом в
Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурные средства РЭБ и силы ПВО минувшей ночью подавили около 10 беспилотных летательных аппаратов над Воронежем и шестью районами региона. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал он.
В 07:44 Гусев объявил об отмене беспилотной опасности в регионе.
В Минобороны рапортовали, что всего за прошлую ночь сбили
32 украинских беспилотника, в том числе пять — над Воронежской областью.
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