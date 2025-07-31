При массированном налете БПЛА в Воронежской области нет пострадавших

Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы в течение ночи ликвидировали 10 украинских беспилотников над Воронежем и шестью районами области, никто не пострадал. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурные средства РЭБ и силы ПВО минувшей ночью подавили около 10 беспилотных летательных аппаратов над Воронежем и шестью районами региона. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал он.

В 07:44 Гусев объявил об отмене беспилотной опасности в регионе.

В Минобороны рапортовали, что всего за прошлую ночь сбили 32 украинских беспилотника, в том числе пять — над Воронежской областью.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал сельскохозяйственный трактор вблизи деревни Щекино Курской области. Водителя с ожогами верхних дыхательных путей и осколочными ранениями доставили в больницу.