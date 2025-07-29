Беспилотник ВСУ атаковал работающий в поле трактор в Курской области

Украинский беспилотник атаковал трактор, работающий в поле вблизи деревни Щекино Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн .

«Сегодня вблизи деревни Щекино Рыльского района во время полевых работ вражеский дрон атаковал трактор. В результате удара ранен 26-летний мужчина», — написал Хинштейн.

Работник получил ранение головы, груди, живота и конечностей, а также множественные слепые осколочные ранения рук и ног, ожоги верхних дыхательных путей. Состояние пациента тяжелое, его эвакуировали в Курскую областную больницу.

Накануне в Ростовской области погибли два сапера при разминировании обломков украинского беспилотника. Жителей призвали не приближаться к обнаруженным осколкам и сразу сообщать в службу 112.