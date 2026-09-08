При атаке ВСУ на Крым погибли два человека

В Симферопольском районе Крыма во время атаки ВСУ погибли человека, еще один получил травмы. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов .

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также пожелал скорейшего выздоровления раненому.

«Органы власти окажут необходимую помощь, без поддержки никого не оставим», — подчеркнул Аксенов.

Ранее стало известно, что во время атаки ВСУ в Брянской области погиб 39-летний мужчина. Удар пришелся по заправке в городе Стародуб.

Также беспилотники атаковали несколько жилых домов в Саратове. Травмы получили десять человек, среди них — трое детей. Власти открыли пункт временного размещения.