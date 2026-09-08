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    ВСУ атаковали заправку в Брянской области, погиб человек

    Фото: РИА «Новости»

    При атаке ВСУ на АЗС в Брянской области погиб человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук.

    ВСУ ударили по заправке в городе Стародуб. На месте от полученных ранений погиб 39-летний мужчина. Всем пострадавшим оказали медпомощь. Повреждения получили навес и остекление двух административных зданий, а также три автомобиля.

    «Семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Пострадавшим — скорейшего выздоровления», — отметил Ковальчук.

    Всего над Брянской области за сутки нейтрализовали 81 беспилотник самолетного типа.

    Ранее стало известно, что трое детей и семь взрослых получили ранения при атаке на Саратов. Шестерых пострадавших госпитализировали.