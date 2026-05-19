Мирный житель получил ранение при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Один мирный житель пострадал во время атаки украинского дрона на машину в Белгородской области. Об этом сообщил региональный Оперштаб в телеграм-канале .

«В селе Доброе Шебекинского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль. Пострадал мирный житель», — заявили в ведомстве.

Мужчину с осколочным ранением брюшной полости и минно-взрывной травмой доставили в городскую больницу № 2. Ему оказывают всю необходимую помощь.

Вчера вечером губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что одна мирная жительница погибла при ударе ВСУ. Украинские военные атаковали частный дом в селе Марково Глушковского района. В момент происшествия в огороде находились люди. Одна из женщин получила тяжелые травмы и скончалась. Также еще два человека пострадали — пожилая семейная пара. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.