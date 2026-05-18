Женщина погибла при ударе ВСУ по дому в Курской области

В Курской области при ударе ВСУ погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере «Макс» .

Украинские боевики атаковали частный дом в селе Марково Глушковского района. В огороде находились мирные люди.

«В результате удара одна из женщин получила слишком тяжелые ранения. К глубокой скорби, она скончалась. Ей было 68 лет», — написал глава региона.

Хинштейн добавил, что еще два человека получили ранения при атаке ВСУ. По его словам, пострадала пожилая семейная пара.

Медики оказывают помощь 57-летней женщине и ее 62-летнему мужу, которые находятся в тяжелом состоянии. У женщины проникающее ранение груди и живота, у мужчины — проникающее осколочное ранение головы. Их доставят в Курск.

Ранее украинские неонацисты ударили беспилотником по рейсовому микроавтобусу в ЛНР, погибла 17-летняя девушка.