При атаке дронов ВСУ на Донецк пострадали шесть человек, в том числе ребенок

Шесть мирных жителей, в том числе и ребенок, пострадали при атаке украинских дронов на Донецк. Об этом в Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Украинские войска атаковали ударными беспилотниками Калининский район, удар пришелся на парк «Гулливер». Ранения средней тяжести получили пятеро взрослых и 14-летняя девочка. Раненым оказали необходимую медицинскую помощь.

«Повреждения получили шесть жилых домостроений и школа в Калининском районе Донецка и Красногвардейском районе Макеевки, также повреждены два автомобиля», — добавил Пушилин.

Глава региона сообщил, что по территории Донецка совершили 15 атак с применением ствольной артиллерии калибра 155 миллиметров и ударные беспилотники.

За неделю система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» предотвратила 708 атак беспилотников. Среди них — чешские дроны самолетного типа, ударные аппараты с боевыми зарядами.